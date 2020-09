En plus de la manette Star Wars Squadron, Controller Gear nous propose une manette collector pour Gears Tactics.Je suis un peu moins fan !La manette est limitée à seulement 2000 exemplaires monde.Toujours au prix de 179.99€ (voir 185.83€)

posted the 09/18/2020 at 10:42 PM by leblogdeshacka