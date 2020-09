Un petit collector pour Little Nightmare II, qui se trouve maintenant en préco partout. Je pensais que c'était une exclusivité Bandai Namco Store.A l'intérieur nous retrouverons :-Le jeu-Un artbook-Un Steelbook-Une figurine-L'OST sur CD-Du DLC's-Une planche de stickers Amazon 52€ FNAC 49.99€ Bandai Namco Store 49.99€

posted the 09/15/2020 at 02:12 PM by leblogdeshacka