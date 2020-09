"La communauté de Sniper a vraiment apprécié les changements que nous avons apportés à Contracts, avec son paradisiaque open-world pour tireur d'élite, mais nous avons décidé - d'après leurs remarques - de concevoir ce prochain jeu autour du tir à très longue distance, " nous dit Marek Tyminski le CEO de CI Games. "On continue de construire sur nos acquis, en développant le meilleur gameplay de sniping possible, tout en modernisant l'expérience de jeu pour plus de réalisme, sur consoles et PC. Notre équipe est vraiment excitée à l'idée de vous présenter la campagne de tir à très longue distance de Contracts 2."







CI Games partage aujourd'hui la première bande-annonce in-engine de leur prochain jeu, Sniper Ghost Warrior Contracts 2. Sniper Ghost Warrior Contracts 2 sera disponible en fin d'année sur Playstation 4, Xbox One et PC.