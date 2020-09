Blizzard Entertainment et Dark Horse Comics annoncent la sortie d'une nouvelle série de bandes dessinées consacrée à Tracer, l'héroïne emblématique du jeu Overwatch. Intitulée Overwatch: Tracer - London Calling, elle met en scène la jeune Tracer lors de ses péripéties dans sa ville natale. La bande dessinée Overwatch: Tracer - London Calling est illustrée par la dessinatrice Babs Tarr (Batgirl, Motor Crush), dont les productions figurent dans la liste des best-sellers du New York Times, et écrite par Mariko Tamaki (Laura Dean Keeps Breaking Up With Me, Lumber Janes), lauréate d’un Eisner Award.

Le premier numéro de cette série, qui en comptera cinq, sort officiellement aujourd'hui. Il est disponible dès à présent en accès gratuit, en exclusivité sur les sites de Dark Horse Comics et d'Overwatch ! La bande dessinée est publiée en 13 langues : les joueurs du monde entier peuvent donc rejoindre Tracer dans ses aventures britanniques.

Les numéros 2 à 5 de la série seront publiés sur un rythme mensuel. Tous les numéros seront par ailleurs disponibles en version papier, à commencer par le premier dès le 2 décembre 2020.