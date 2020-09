Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 est devenu le jeu le plus rapide à atteindre un million d'unités vendues dans l' histoire de la franchise Pro Skater de Tony Hawk, ont annoncé l' éditeur Activision et le développeur Vicarious Visions .

posted the 09/14/2020 at 06:41 PM by leblogdeshacka