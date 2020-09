En plus de l'artbook Collector de Cyberpunk, nous aurons droit a un artbook méga Collector en plus. Exclusivement sur la boutique Forbidden Planet pour l'Europe.A l'intérieur nous retrouverons :-Le livre en anglais-Un magnifique fourreau-Couverture exclusive: calquée sur le robot MT0D12 Flathead, avec dorure noire métallisée et "capteurs luminescents dans le noir!"-Étui à clapet Militech: un étui spécial en relief qui semble pouvoir contenir des secrets d'entreprise de haut niveau!-Acétate [MT0D12] Flathead Blueprint: deux plans en acétate du robot Flathead haut de gamme MTD012!-Carte d'identité des employés de Militech: une carte d'identité en acrylique utilisée par le personnel de Militech et les pigistes pour accéder aux renseignements d'entreprise les plus sécurisés!-Épingles en émail: quatre épingles en émail pour montrer votre fierté Militech corpo!-Plaque d'immatriculation souvenir: donnez l'impression que n'importe quel véhicule a été sélectionné dans le parc automobile d'élite de Militech!-Tatouages ​​temporaires: montrez votre alignement avec l'un des gangs variés et colorés de Night City!-Johnny Silverhand Poster: un mémorial à la superstar disparue mais pas oubliée, Johnny Silverhand!-Cartes postales de véhicules: quatre cartes postales présentant chacune un véhicule de l'un des modes de vie divers et uniques de Night City!Le tout pour 150£ sans les frais de port