Bordel, il y a une figurine en plus du petit collector à 50€Attention la figurine est assez petite et sera limitée à seulement 150 exemplaires.

La transmission est l'œuvre tordue de la tour de l'émetteur. C'est cette lueur qui brille dans chaque poste de télévision, qui projette des ombres monstrueuses et qui déforme tout ce à quoi nous tenons. Dans la transmission, vous passerez de mauvaise surprise en mauvaise surprise, mais n'oubliez jamais... ce n'est qu'un cauchemar, ce n'est qu'un cauchemar... Une figurine en édition limitée, destinée à ceux qui ont le cœur bien accroché, et disponible exclusivement sur la boutique de BANDAI NAMCO Entertainment. CARACTERISTIQUES : • Quantités limitées : 150 uniquement • Dimensions : 17,5 cm x 16 cm x 11,5 cm • Poids : 1,2 kg • Matériau : résine • Numérotée

LITTLE NIGHTMARES II : Six & Mono Diorama

