Une belle édition pour le jeu Yakuza 7 Like a Dragon arrive chez Pix'n Love.-Une copie physique de Yakuza : Like a Dragon (Day Ichi -Steelbook Edition) sur PS4 ou Xbox (One / Series X)-Un livre de 80 pages sur Yakuza : Like a Dragon-Quatre lithographies-Un certificat d'authenticité numérotéLe coffret de Pix'n Love est limitée 2400 exemplaires monde.