Sublimé par de nombreuses photographies en couleurs, Friends : Le livre de cuisine officiel est à la fois un recueil de créations gourmandes et un hommage savoureux à l’une des séries télévisées les plus emblématiques de tous les temps.



Que vous soyez une cheffe chevronnée comme Monica Geller, une adepte du régime végétarien comme Phoebe Buffay, ou un amateur de cuisine simple et réconfortante comme Joey Tribbiani, cet ouvrage écrit par la cheffe américaine Amanda Yee vous permettra de revivre les différentes saisons à travers plus de cent recettes inspirées de la célèbre sitcom.



Des amuse-gueules aux desserts, en passant par les boissons et le petit-déjeuner, chaque chapitre contient des plats iconiques pour cuisiniers de tous niveaux, tels que le diplomate à la viande de Rachel, les trucs grillés au fromage de Joey, les cookies de la grand-mère de Phoebe, ou encore le café glacé du Central Perk.

« Mon espoir avec ce livre n’est pas seulement de renforcer notre amour pour Friends, mais aussi de développer les philosophies de la série : faisons preuve de pardon les uns envers les autres comme Rachel et Ross ; de générosité comme Chandler et Joey (sauf quand il s’agit de la nourriture : Joey pas partager son manger !) ; soyons loyaux comme Monica ; et sincères et rieurs comme Phoebe. Mais surtout, prenons plaisir à partager des repas avec nos amis. » Amanda Yee

Mana Book fait depuis quelques temps des livres de recettes et le prochain à arriver ne sera autre que Friends.Le livre sera disponible le 29 Octobre. Amazon 29.99€ FNAC 29.99€Livre de recettes Dragon Ball Fnac 20€ Amazon 20€