... mais Namco n’était pas intéréssé.Lorsque ".hack//GU Last Recode" (une compile regroupant les ".Hack//GU" avec en bonus un episode inedit et une traduction française) fut annoncée ce fut la premiere fois que la serie allait sortir ailleurs que sur Playstation.Un fan a demandé au PDG de Cyberconnect 2 si un portage Switch etait possible ne serait-ce qu'en demat, ce a quoi Mr Matsuyama a confirmé qu'il avait proposé l'idée plusieurs fois a Namco, mais que ces derniers n'avaient pas voulu car ils ne pensaient pas que ça serait rentable aux vues des couts de production.Bref si vous voulez que la compile sorte sur Switch vous savez ce que vous avez a faire, en attendant elle est disponible sur PS4 et PC.