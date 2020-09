Le casting vocal pour le jeu Gotham Knights se dévoile.- America Young dans le rôle de Batgirl- Sloane Morgan Siegel dans le rôle de Robin- Christopher Sean dans le rôle de Nightwing- Stephen Oyoung dans le rôle de Red Hood- Gildart Jackson dans le rôle d'AlfredPerso, j'ai hâte d'en savoir plus sur le jeu. J'aime tellement l'univers DC et plus particulièrement l'univers de Batman que j'ai hâte de découvrir l'histoire, les personnages et les environnements.Si il y a un collector se sera Day One de même qu'un artbook Day One aussi.