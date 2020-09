En 1991, six adolescents se retrouvent chez

leur Maître de Jeu et jouent à un jeu de rôle

fantastique... mais disparaissent sans laisser

de traces. Deux ans plus tard, cinq d’entre

eux sont de retour. Près de trente ans ont passé

et il est temps pour ces adultes de reprendre

la partie : le jeu n’en a pas fini avec eux.



Kieron Gillen (Dark Vador) et Stéphanie Hans

(Avengers Origins) collaborent de nouveau

après Journey Into Mystery, Angela et The Wicked +

The Divine pour leur première série indépendante

qu’ils ont imaginé ensemble.

Nous plongeons dans l’univers des Jeux de Rôles

(façon Dungeons & Dragons), un loisir plus

à la mode que jamais. Ce récit, qui évoque

une version sombre et violente de Jumanji,

a reçu des critiques dithyrambiques et un accueil

chaleureux du public : meilleure vente

pour une nouvelle série et sixième meilleure

vente de l’année en 2019 aux Etats-Unis.

Le nouveau Comics de chez Panini Comics, Die Mortelle Fantasy est disponible pour seulement 10€. C'est une offre limitée dans le temps, après il faudra compter 22.50€.184 pagesDisponible dès aujourd'huiJe vous laisse un petit lien, FNAC 10€ Amazon 10€