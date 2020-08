Petite vidéo de gameplay pour le DLC de The Outer Worlds.



The Outer Worlds : Péril sur Gorgone apporte beaucoup de contenu à l'univers du jeu teinté d'humour noir grâce à un sombre scénario inédit qui embarque les joueurs vers l'astéroïde Gorgone afin d'enquêter sur l'origine mystérieuse de l'Adrénachronine. Les joueurs doivent avoir terminé les quêtes de Monarque pour pouvoir accéder au contenu Péril sur Gorgone.





Petite vidéo de gameplay pour le DLC de The Outer Worlds.The Outer Worlds : Péril sur Gorgone apporte beaucoup de contenu à l'univers du jeu teinté d'humour noir grâce à un sombre scénario inédit qui embarque les joueurs vers l'astéroïde Gorgone afin d'enquêter sur l'origine mystérieuse de l'Adrénachronine. Les joueurs doivent avoir terminé les quêtes de Monarque pour pouvoir accéder au contenu Péril sur Gorgone.

Le Season Pass The Outer Worlds inclura également la deuxième extension scénarisée, Meurtre sur Éridan, pour un prix total réduit à 24,99 €. The Outer Worlds : Péril sur Gorgone et le pass d'extension The Outer Worlds nécessitent le jeu de base sur la même plateforme