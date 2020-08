Album de la bande-son en édition limitée présentant les moments musicaux les plus poignants du jeu vidéo le plus vendu et le plus primé. Le coffret comprend un LP en vinyle coloré dans une pochette en couleur avec un sac intérieur en couleur contenant des images emblématiques du jeu.

Fallout 3 a été présenté dans le classement IGN des " Meilleurs jeux vidéo et informatiques de la décennie " (2000-2009), le jeu s'étant classé premier jeu de 2008 et septième de la décennie. En 2012, Fallout 3 a également été exposé au Smithsonian American Art Museum. Cette même année, G4tv l'a classé 75ème meilleur jeu vidéo de tous les temps.





À la demande générale, les moments musicaux les plus emblématiques de l'album complet des 90 minutes de Fallout 3 ont été sélectionnés pour cette collection de disques en édition limitée.



Track Listing –



Side A:

1. Main Title (2:04)

2. New World, New Order (1:34)

3. Lockstep (1:37)

4. Price of Honor (1:40)

5. Gotta Start Somewhere (3:28 )

6. City of Ruin (3:26)

7. Wandering the Wastes (2:48 )

8. Ashes and Sand (3:31)



Side B:

9. What Remains (3:32)

10. Place of Refuge (2:37)

11. The Smallest Hope (2:44)

12. The Caravans (3:31)

13. Megaton (3:29)

14. A Stranger in Town (3:18 )

