The Art of Star Wars: Galaxy's Edge est le seul livre à fournir un aperçu de la magie derrière les terres thématiques de Star Wars: Galaxy's Edge à Disneyland Resort et Walt Disney World Resort, documentant l'art et les innovations qui ont conduit à la création de Galaxy. Bord. Présentant des centaines d'œuvres d'art conceptuelles en couleur, des croquis, des plans, des photographies, etc., le livre révélera le processus créatif de Walt Disney Imagineering.

Guerres des étoiles:Galaxy's Edge invite les invités à explorer l'avant-poste de Black Spire, situé sur la planète isolée de la bordure extérieure Batuu - un port spatial animé avec l'activité du Premier Ordre et de la Résistance où les invités peuvent interagir avec des droïdes, des créatures et des personnages préférés des fans. Parallèlement à la vibrante cantine et au marché de Black Spire Outpost, une nouvelle partition originale composée par John Williams accompagne les invités à la recherche des deux principales attractions de la terre: Millennium Falcon: Smugglers Run, qui permet aux clients de réquisitionner le morceau le plus rapide de la galaxie, et Star Wars: Rise of the Resistance, dans lequel les invités se retrouvent dans le feu croisé d'une bataille féroce entre la Résistance et le Premier Ordre.

Des entretiens exclusifs avec les esprits créatifs clés qui ont façonné le design des terres fournissent des commentaires sur ce que c'est que de rêver, puis de construire une aventure Star Wars grandeur nature .

Un artbook sur le nouveau parc Star Wars sera bientôt disponible pour tout savoir sur les coulisses de Star Wars : Galaxy's Edge.Le livre contiendra pas moins de 246 pages, uniquement en Anglais.