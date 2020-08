Le Game With Gold de septembre sont disponibles.Tom Clancy’s The DivisionNew York a basculé dans le chaos, vous devez reprendre la ville. Ce jeu de tir en ligne combine une personnalisation poussée inspirée des RPG et des combats tactiques remplis d’action. Découvrez une longue campagne en coopération, affrontez d’autres agents et débloquez des équipements à la pointe de la technologie pour remplir votre objectif : protéger ce qu’il reste de la civilisation pour que l’espoir puisse renaître.The Book of Unwritten Tales 2La légende l’avait annoncé. Les prophéties l’avaient prédit. Les Élus avaient décidé d’y croire. La saga d’aventure fantastique parodique se poursuit dans les Games with Gold de septembre ! Découvrez une nouvelle aventure point-and-click parodiant les grands classiques de la fantasy dans le monde déjanté d’Aventasia grâce à cette épopée durant plus de 20 heures et aidez ses personnages excentriques à accomplir leur destinée.de Blob 2Embarquez pour une aventure colorée bourrée d’action. Seul Blob peut stopper le complot consistant à éliminer toutes les couleurs du monde. Découvrez une mécanique de gameplay unique, 12 niveaux à explorer en solo, une fonction multijoueur et des batailles épiques contre des boss.Armed and DangerousPartez à la rencontre des Lionhearts : une bande de rebelles quelque peu désorganisée et à la langue bien pendue lancée dans une quête impossible. Ils pourraient bien réussir à sauver le monde... s’ils ne le détruisent pas avant ! Faites l’expérience d’une campagne remplie de références parodiques, apprenez à manipuler des armes venues d’ailleurs et frayez-vous un chemin à grand renfort de munitions dans 21 niveaux pleins d’action.