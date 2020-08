Nous sommes en 2049, Tokyo est devenue la ville la plus dangereuse au monde. La criminalité dans les quartiers a engendré la résurgence de combattants de l’ombre : les Shinobi ! L’un d’entres eux, Jin, sauve un garçon du nom de Enh, qui possède un objet de grande va- leur extrêmement convoité. Afifin de le protéger, Jin décide de l'intégrer dans son squad de combattants d'élites. Enh sera-t-il de taille pour relever les missions les plus périlleuses de Jin et ses hommes ?

Un nouveau Shonen débarque avec Tokyo Shinobi Squad.Ça parle de quoi ?Scénariste : Tanaka Yuki (auteur)Dessinateur : Matsuura KentoLe tome 1 sera disponible le 2 Septembre. La série complète compte 3 tome.