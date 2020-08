Ça parle de quoi?Après la conclusion du neuvième volume, ce tome 10 des Tortues Ninja, un tome de transition, nous laisse en suspense avec des interrogations qui seront levé au fil des prochains tomes (j'espère pas 10 tomes pour avoir des réponses).De nouveaux personnages font leurs apparitions, "les fantômes des rues" qui portent des casques en métal et des longues capes avec une capuche.Bref, beaucoup de bonnes choses dans ce tome 10, malgré, des dessins pas toujours top (avis perso).Vous l'aurez compris, si vous êtes fans des Tortues Ninja sautez sur les comics. Ils sont de très bonnes qualités, et le prix reste correct.HiComics nous livre des variantes de couvertes en fin de tome de qualités. Perso, j'aime bien ce genre de "Bonus" dans les comics. Comme les interviews ou même des croquis de couvertures.

TMNT Tome 10 De l'ordre et du chaos

posted the 08/18/2020 at 06:32 PM by leblogdeshacka