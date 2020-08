4 modes d'enregistrements sont disponible, directivité cardioïde, bidirectionnel, stéréo et enfin omnidirectionnel.

Le Microphone contient un filtre anti-pop, installé directement à l'intérieur du micro, ce qui vient atténuer les bruits parasites, pour que le son de votre voix soit plus claire et audible.





[pos=centre]Les deux boutons de façade son plutôt bien placés. Un bouton pour contrôler le gain, un bouton mute (plus que pratique) et aussi une prise Jack pour y mettre un casque audio. Le câble USB de 1,8m vous permettra d'utiliser instantanément le Microphone, grâce au Plug and Play.

Le méga plus pour moi, c'est indéniablement son éclairage LED vraiment classe. Comme tous les micro ou presque, nous avons droit à 5 coloris différents et bordel j'aime trop quand ça change de couleurs.

directivité cardioïde