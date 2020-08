Caractéristiques d'Earth Defense Force 5 :



Battez vous pour l'humanité - Devenez un soldat EDF, combattez des hordes sans fin d'immenses ennemis et rétablissez la paix sur la terre

L'invasion a commencé! - Japon, 2022. Une immense flotte de vaisseaux spatiaux a assiégé une base EDF située dans la banlieue de la ville de kanto

Batailles encore plus réalistes - regardez les armures ennemies se désintégrer et protégez vous des fluides dégoûtants qui se répandent sur le champ de bataille

Choisissez parmi plus de 1000 armes, fusils, lance-roquettes, grenades, lasers et 4 classes au choix ranger, wing diver, air raider et fencer.

Combattez avec des amis - toutes les missions prennent en charge une coopération en ligne pouvant accueillir jusqu'à 4 joueurs, ainsi qu'un écran partagé en local

Le jeu Earth Defense Force 5 se date sur PS4, et il ne faudra pas attendre longtemps avant de pouvoir mettre la galette dans notre PlayStation. Le jeu sera disponible le 18 Septembre 2020, dans sa version boite.Pour rappel, le jeu est déjà sortie mais uniquement en démat chez nous.Just for Games se chargera de distribuer le jeu chez nous.