Films

No Time to Die





King's Man

Kong VS Godzilla

Série

Lucifer

La Casa de Papel

Okay ! Madam'

En vrac

Bonus

Affiches Japonaises

King Kong Escapes, 1967



Star Tour Japan







Poster Japonais de Battlestar Galactica





Un petit nouveau en vrac, avec des actus fraiches et d'autres moins fraiches!Dites moi si le format vous plait, si je devrait catégoriser par major ou DC, Marvel, Amazon, Netflix, etc, ou si films, séries, bonus suffit.James Bond n'est plus en service et profite d'une vie tranquille en Jamaïque. Mais son répit est de courte durée car l'agent de la CIA Felix Leiter fait son retour pour lui demander son aide. Sa mission, qui est de secourir un scientifique kidnappé, va se révéler plus traître que prévu, et mener 007 sur la piste d'un méchant possédant une nouvelle technologie particulièrement dangereuse.Avec un budget de plus de 250 millions de dollars, le prochain 007 devrait être le dernier de Daniel Craig (il change tout le temps d'avis, le bougre!! )Au casting, nous retrouverons donc, Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux, Naomie Harris et Ralph Fiennes.La durée du film sera de 163minutes, avec une date de sortie en novembre 2020 (peut être reporté)Nouvelles affiches pour King's ManLorsque les pires tyrans et génies criminels de l'Histoire se réunissent pour planifier l'élimination de millions d'innocents, un homme se lance dans une course contre la montre pour contrecarrer leurs plans. Découvrez les origines de la toute première agence de renseignement indépendante.Le film Kong vs Godzilla se dévoile avec une première photoLe roi des enfers sera de retour le 21 Août sur NetflixLe Professeur annonce le tournage de la partie 5 de La Casa de Papel.Perso, j'ai eu ma dose avec cette nouvelle saison plus que moyenne et sans queue ni tête.Netflix annonce que se sera la dernière saison, ouf!!Le film Okay ! Madam' s'affiche, avec au castin Uhm Jung Hwa et Park Sung Woong-Donald Glover reprendrait son rôle de Lando Carlrissian dans une future série Disney+-Ray Fisher (Cyborg dans Justice League), aimerait que son barbier, Wayne Nembhard, soit crédité pour ses 8 mois de travail sur la version cinéma de Justice League.-Neil Gaiman déclare que sa série "The Sandman" devrait sortir en 2021 sur Netflix.Il précise que "Morpheus aura été retenu prisonnier 105 ans au lieu de 7°" dans la version de Netflix.-Netflix a annulé la production de sa série turque "If Only" après que les autorités locales turques aient exigé de supprimer un personnage gay du scénario.-Julia Roberts et Denzel Washington joueront dans le nouveau film dramatique Netflix, Leave the World Behind.-Paramount a engagé Brett Haley pour réaliser le film Summer Lovin' (Grease) et Leah McKendrick écrira le script.-Hailee Steinfeld ne serait plus en discussion avec Marvel Studios pour incarner Kte Bishop dans la série Disney+, "Hawkeye". (up: apparemment, c'est bon elle aurait signée)-Fan de Narnia, Le monde de Narnia : L'Odyssée du Passeur d'aurore" sera disponible le 7 Août sur Disney+-James Gunn a révélé que son scénario initial pour le film "Scooby-Doo", Vera était ouvertement gay et le film comportait une scène de baiser entre Vera et Daphné. Mais le studio Warner a peu ) peu évincé cette idée et la scène du film.-Le film live-action Peter Pan déplace sa production à Mars 2021-Once Upon a Time débarque le 7 Août sur Disney+, avec les trois premières saisons.-La série WandaVision sortira bien au printemps 2021-Nouveaux détails sur la série "Gremlins: Secret of the Mogwai", prévu sur HBOMAX:Une histoire sérialisée suivant le juene M. Wing et Gizmo au cours de leurs aventure en Chine.Le réalisateur de "Gremlins", Joe Dante est un producteur-conseillé.Sortie en 2021.-Disney a annoncé de nouvelles dates de sorties pour les trois prochains Star Wars: 22 Décembre 2023, 19 Décembre 2025 et enfin le 17 Décembre 2027-La suite de Spider-Man Far From Home sortira le 17 Décembre 2021. Tony Revolori reprendra son rôle de Flash Thompson-La suite du film Sonic (très bon au passage) sortira en salles le 8 Avril 2022-Nouvelles sorties pour A Quiet Place 2 qui sortira le 23 Avril 2021 et Top Gun : Maverick qui devait sortir le 25 Décembre 2020 passe maintenant au 2 Juillet 2021-Le tournage de Ms Marvel devrait commencer en Novembre 2020 pour se conclure en Mars 2021-Taraji P. Henson et la Fox vont développer un spin-off sur Cookie-Nathalie Portman a déclaré que le tournage de Thor : Love & Thunder commencerait son tournage au début de l'année 2021 en Australie-Netflix développe un troisième épisode de The Kissing Booth, qui sortira en 2021-Brie Larson a révélé qu'elle avait auditionné pour Rogue One :A Star Wars Story-Avatar a lui aussi droit a de nouvelles dates, Avatar 2 sortira le 16 Décembre 2022, Avatar 3 sortira le 20 Décembre 2024, Avatar 4 le 18 Décembre 2026 et enfin Avatar 5 le 22 Décembre 2028-Netflix développe un spin-off de The Witcher nommé The Witcher : Blood Origin, qui sera composé de 6 épisodes.L'histoire se déroulera 1200 ans avant la série d'origine, quand des hommes et des elfes se sont unis pour faire "naitre" le tout premier Sorceleur.-GI Joe : Snake Eyes est reporté a un obscur 2021. Pour rappel, le film devait sortir en Octobre de cette année-La saison 3 de Star Trek Discovery sera diffusée le 15 Octobre-Katherine Langford a déclaré qu'elle adorerait revenir au sein du MCU à l'avenir-Black Widow a 30 minutes de séquences IMAX-Après avoir était annulé sur Netflix, HBO Max serait en pourparlers pour continuer l'aventure de la série Chilling Adventures of Sabrina. Attention rien d'officiel pour le momentRebecca Ferguson partage une photo de sa formation sur les armes à feu pour son rôle dans Mission Impossible 7.