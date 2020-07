Ascender Tome 2

Blessé, Andy est capturé par la Mère et ses sbires, pendant que sa fille, la petite Mila, continue sa route vers un possible vaisseau pour quitter la planète en compagnie de Telsa.

Mais elle ignore que son père est en vie et que la Mère est à ses trousses pour récupérer Bandit, son chien robot, qui représente la seule menace contre le pouvoir de la Mère. Le temps est compté...

Collection : Urban Indies

Date de sortie : 21 août 2020

Pagination : 128 pages

Prix : 14.50€

----------------------------------------

Batman : Detective Tome 3

Après avoir protégé Gotham de l'énigmatique Chevalier d'Arkham, et son armée de fantassins fanatiques, le Chevalier Noir pensait avoir gagné un peu de répit.

C'était sans compter sur ses adversaires de toujours. Alors que Deadshot s'en prend à Lucius Fox et Bruce Wayne en personne, Mr Freeze tente de réveiller sa femme Nora de sa stase glaciaire...

Collection : DC REBIRTH

Date de sortie : 21 août 2020

Pagination : 240 pages

Prix : 19€

----------------------------------------

ALAN MOORE PRESENTE SWAMP THING tome 3

Loin de la Louisiane qui l'a vue naître, la Créature vient de livrer un âpre combat aux portes du Paradis et de l'Enfer.

Il est temps pour elle de retrouver son marais, mais celui-ci n'a plus rien de la tranquillité qui l'habitait. Sa femme, Abby, est absente. Assignée en justice pour « crime contre-nature », elle a été contrainte de fuir. Le temps n'est plus à la paix désormais, et la colère, qui commençait à sourdre dans le coeur de la Créature, laisse bientôt place à la rage; celle, violente et profonde, de la Sève tout entière.

Collection : VERTIGO SIGNATURES

Date de sortie : 28 août 2020

Pagination : 400 pages

Prix : 35€

----------------------------------------

Flash Rebirth Tome 9

L'histoire est désormais bien connue.

Membre de la police scientifique de Central City, Barry Allen menait une vie bien tranquille... jusqu'au jour où, en contact avec des produits chimiques, il se fait électrocuter par un éclair ! Sortant du coma dans lequel cet incident l'a plongé, il se découvre des capacités hors norme : il court à présent plus vite qu'une balle, plus vite que le son. Apprenant peu à peu à maîtriser ses nouveaux pouvoirs, il va également devoir faire face aux criminels qui sillonnent les rues, et il découvre bientôt qu'il n'est pas le seul à avoir des capacités spéciales.

Collection : DC REBIRTH

Date de sortie : 21 août 2020

Pagination : 320 pages

Prix : 28€

----------------------------------------

Deathstroke Rebirth tome 7

Deathstroke est mort !

Abattu d'une flèche en pleine tête, le mercenaire semble avoir rendu l'âme. C'est désormais la stupéfaction parmi ses anciens associés mais également dans les rangs de la Société Secrète des Super-Vilains avec qui il a eu maille à partir ces derniers temps. Mais peut-on vraiment abattre un tel monument ?

Collection : DC REBIRTH

Date de sortie : 28 août 2020

Pagination : 192 pages

Prix : 17.50€

----------------------------------------

Joker – Fini de rire

Le Joker est enfin parvenu à ses fins : il a tué Batman au cours d'un duel explosif !

Mais à présent que son plus cher ennemi n'est plus que lui reste-t-il à faire de ses journées ? Ainsi, l'ancien Clown Prince du Crime devient Joe Kerr, un simple citoyen de Gotham, et ne tarde pas à tomber amoureux. Mais l'ancien maniaque est-il véritablement devenu sain d'esprit ?

Collection : DC Deluxe

Date de sortie : 28 août 2020

Pagination : 208 pages

Prix : 19€

----------------------------------------

Justice League Dark Rebirth Tome 3

Ayant accepté la proposition de Lex Luthor, Circé acquiert des pouvoirs encore plus grands que ceux qui étaient les siens et se lance dans une guerre sans pitié contre l'équipe de sa pire ennemie, Wonder Woman.

La Ligue des Ténèbres pourra-t-elle résister à cet assaut intense et sauver ce qui reste de la magie dans l'univers ?

Collection : DC REBIRTH

Date de sortie : 28 août 2020

Pagination : 184 pages

Prix : 17.50€

----------------------------------------

Justice League Intégrale tome 4

La Ligue de Justice est sortie victorieuse de l'épreuve que lui a lancé le Syndicat du Crime lors du Règne du Mal, mais ce ne fut pas sans en payer le prix !

Alors que certains de ses membres ont disparu, la Ligue doit accueillir dans ses rangs de nouvelles recrues dont l'ennemi juré de Superman : Lex Luthor ! Ce dernier paraît de bonne foi dans son désir d'oeuvrer pour le bien commun, mais cette apparente docilité ne cache-t-elle pas une machination encore plus vile ? Batman veille...

Collection : DC Renaissance

Date de sortie : 28 août 2020

Pagination : 624 pages

Prix : 28€

Les sorties du mois d'Août chez Urabn Comics commencent a se dévoiler. Et il y a du bons pour le momentPour moi, Batman Detective tome 3 et je vais me faire un ancien comics, Black Bettle (il doit arriver cette semaine) de chez Urban Comics aussi.Urban ComicsAmazon