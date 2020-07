Dans Night City, une vie de luxe a besoin d'une protection du plus haut calibre. Toujours sur appel, Trauma Team est les sauveteurs mobilisés des plus gros dépensiers et VIP de la ville. Et ils valent chaque Eddie. Cette figurine de 15 pouces peinte à la main les montre en action, entièrement équipées et prêtes à tirer un autre membre Platinum hors de danger et dans l'étreinte si douce de la sécurité.

Le store CDProjektRed vient de mettre à jour son store et nous propose une belle figurine en polyrésine de 38cm deTrauma Team EliteCD Store CD 350€AmazonFNAC