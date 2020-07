Films

En vrac

Nouveau en vrac aujourd'hui, avec quelques petites news sympas !Wonder-Woman 84 se dévoile à nouveau en attendant sa sortie en salle.-La série Space Force aurait été renouvelé pour un deuxième saison par Netflix-Rebecca Ferguson a confirmé que le tournage de Dune se déplacera très prochainement à Budapest-Grosse rumeur sur la série Obi-Wan, Hayden Christensen pourrait reprendre son rôle d'Anakin Skywalker/Darth Vador.La série sera disponible sur Disney+-Alden Ehrenreich, vourrait reprendre son rôle de Solo-Le créateur de "The Haunting of Hill House" a déclaré que la saison 2, "The Haunting of Bly Manor" sortira bien cette année.-Le dernier film de Christopher Nolan devra rapporter au moins 800 millions de dollars pour atteindre le seuil de rentabilité.THR avait rapporté que le film aurait besoin de 400 millions pour être rentable.-Jamie Foxx a confirmé qu'il développe un biopic sur Mike Tyson.Le film sera centré sur le mariage de Mike Tyson avec sa femme Kiki, "qui a sauvé cet homme de tous les démons intérieurs et extérieus de sa vie" Jamie Foxx.-Jennifer Grey devrait jouer et produire un film de danse sans titre pour Lionsgate. Le film pourrait être un nouveau Dirty Dancing.-Kelly Marie Tran au casting de la série d'anthologie "Monsterland" de Hulu.-James Gunn dit qu'un croos-over Suicide Squad et Scooby-doo serait possible.-Le carton de Netflix, The Old Guard pourrait être le début d'une trilogie si le succès est au rendez-vous.La suite bientôt...