Crash Bandicoot 4 aura droit à son artbook. Pour le moment, pas de visuel, mais un prix, 42€ mais aussi le nombre de pages et il sera gros très gros. 312 pages pour cet artbook, contre 192 pages en général. Artbook Crash Bandicoot 4 42€

Like

Who likes this ?

posted the 07/12/2020 at 02:27 PM by leblogdeshacka