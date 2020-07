Le Batman Qui Rit tome 2 – Les Infectés

Rescapé de l'affrontement final entre la Justice League et les Chevaliers corrompus du Multivers Noir, le Batman Qui Rit rassemble depuis les éléments d'un plan machiavélique visant à s'emparer de notre dimension.

Utilisant les pouvoirs du Multivers noir, il parvient à corrompre six héros de la Terre qu'il ne va pas tarder à opposer aux deux plus grands protecteurs du monde : Superman et Batman !

ATTENTION RISQUE DE SPOIL

Collection : DC REBIRTH

Date de sortie : 12 juin 2020

Pagination : 312 pages

Prix : 28€



Ça parle de quoi?Attention, si comme moi, vous n'avez pas lu l'entièreté de Batman Metal et Le Batman qui rit, vous serez un peu perdu face à l'intrigue de ce Le Batman qui rit Les Infectés.D’autant plus que cet puvrage fait le lien également avec New Justice, Justice League -Doom War et donc Dark Nights : Death Metal dont le premier numéro est sorti il y a quelques temps aux US.Scott Snyder laisse la place à Joshua Williamson pour s'occuper de ce Batman qui rit Les Infectés. Pour rappel, Snyder est occuper sur Dark Nights : Death Metal.Pour illustrer l'histoire, nous avons droit à David Marquez qui nous livre un travail de qualité sur toutes l'histoire principale.Les autres épisodes s'en sortent avec les honneurs également.Vous l'aurez compris, Le Batman qui rit Les Infectés propose une histoire complexe (le lieu ou est enfermé le Batman qui rit, est un lieu mythique de l'univers DC), avec beaucoup de rebondissement, bordel les infectés sont des personnages bien écrit que j'ai mené l’enquête comme Batman.J'ai vraiment adoré ce comics, les dessins sont superbes, de même que la qualité du scénario, nous sommes loin des comics des années 80. Et j'ai hâte de connaitre la suite qui sera disponible cette année (j'ai plus la date en tête).