Le Collector de World of Warcraft est actuellement disponible en préco pour 119.99€ au lieu de 179.99€ chez Micromania.A l'intérieur nous retrouverons :-L'extension du jeu-4 pin’s collector des symboles des congrégations-Un artbook grand format-Un tapis de souris-Une clé pour télécharger la bande originale

Like

Who likes this ?

posted the 07/08/2020 at 09:54 PM by leblogdeshacka