[MAJ]Après une rupture de stock, l'opération été est de nouveau disponible sur la Fnac.Nous y sommes, l'opération séduction, euh, d'été, de chez Urban Comics est disponible. Avec des comics à seulement 4.90€.Au programme, du lourd, surtout pour bien commencer l'univers Batman :Tome 01 – Batman : White KnightTome 02 – Batman : La Cour des Hiboux (qui comprend La Cour des Hiboux et La Nuit des Hiboux)Tome 03 – Harley Quinn : Complètement Marteau (le même qui avait déjà été réédité pour la sortie du film Birds of Prey)Tome 04 – Wonder Woman : Année Un (contenant là aussi deux tomes pour former un arc complet)Tome 05 – Superman : Red SonTome 06 – Justice League : La Promesse (équivalent de Justice, chroniqué justement récemment sur le site)Tome 07 – Batman : SilenceTome 08 – Joker : Le Deuil de la FamilleTome 09 – Batman : Le Chevalier Noir (premier tome de l’intégrale éponyme)Tome 10 – Injustice : Année Un (rassemblant les tomes 1 et 2 de l’Année Un)FNAC Urban Comics opération été 4.90€