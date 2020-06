Les programme d'Amazon Prime Vidéo se dévoile avec du lourd. Negan vous a parler de de X-Files et de Malcolm, mais Amazon à réussi à prendre la série Swamp Thing (depuis le temps que j'ai envie de la voir.



1er juillet



-Defiance - Saison 1 à 3

-Divergente - La trilogie

-Glee - Saison 1 à 6

-La Beuze

-La Vide d'Adèle

-Les Onze Commandements

-Swamp Thing - Saison 1

-Terminal

-The Last Narc - Saison 1



2 juillet



-Survive the Night



3 juillet



-Hanna - Saison 2

-The Vast of Night



7 juillet



-The X-Files - Saison 1 à 11



15 juillet



-Malcolm - Saison 1 à 7



18 juillet



-XXX: Reactivated



20 juillet



-Little Fires Everywhere (VF)



24 juillet



-Dispatches from Elsewhere

-Seberg



27 juillet



-Ode to Joy



29 juillet



-L'Enlèvement



30 juillet



-The Intruder



Je ferais plus propre dans la journée désolé