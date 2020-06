1er juillet 2020

Absolute Carnage 1

Carnage est de retour et il est désormais le héraut de Knull… et tous les héros ayant été infectés par un symbiote sont désormais en danger ! La saga blockbuster de l'été par Donny Cates (Thanos) et Ryan Stegman (Venom) !

(Contient les épisodes US Absolute Carnage 1-2 et Absolute Carnage : Scream 1, inédits)





Prix : 8.90€

--------------------------------------------------------------------------------

Avengers : La SÉparation (must Have)

Lorsque les Avengers se font attaquer par l'un des leurs, les héros les plus puissants de la Terre tombent les uns après les autres. Ils ne savent pas qui est le traître mais Captain America et ses coéquipiers sont frappés par quelqu'un qui connaît tous leurs secrets et points faibles… Serait-ce la fin des Avengers ? Découvrez-le dans un récit renversant signé Brian M. Bendis et illustré par David Finch.

(Contient les épisodes US Avengers (1963) 500-503 et Finale, précédemment publiés dans le MARVEL DELUXE : NEW AVENGERS T01)

Auteurs : Bendis, Finch



Ptrix : 14.95€

--------------------------------------------------------------------------------

AVENGERS 5

Les débuts de l'ultime chapitre de Jason Aaron : King Thor avec Esad Ribic. Retrouvez aussi les Avengers face à Ghost Rider et Ultron !

(Contient les épisodes US Avengers 23-24, King Thor 1, Tony Stark : Iron Man 16 et Captain America 15, inédits)

Mensuel

112 pages

Prix : 8,90 €

--------------------------------------------------------------------------------

Civil War (must Have)

Lorsqu'un groupe de jeune super-héros agit de façon inconsidérée et cause par accident des centaines de morts, les États-Unis réagissent en promulguant la Loi de Recensement des Surhumains. Iron Man décide de s’y soumettre mais Captain America y est fermement opposé. Ces héros deviennent les leaders de deux camps qui vont s'affronter de toutes leurs forces, persuadés d'être dans leur bon droit. L’issue de la bataille ne peut être que tragique…

(Contient les épisodes US Civil War (2006) 1-7, précédemment publiés dans le MARVEL DELUXE : CIVIL WAR T01)

Auteurs : Millar, McNiven

Prix : 14.95€

--------------------------------------------------------------------------------

Old Man Logan

Dans un monde futuriste et dévasté, les États-Unis sont désormais des Terres Perdues dirigées par des super-vilains. Dans le désert de Californie, une terre désolée, contrôlée par le gang de Hulk, Logan souhaite vivre en paix. Loin de son passé au sein des X-Men, l’ancien héros n’aspire désormais qu’à une paisible vie de famille auprès de sa femme et de ses enfants… Retrouvez le chef-d’œuvre apocalyptique de Mark Millar et Steve McNiven.

(Contient les épisodes USWolverine (2003) 66-72 et Giant-Size Old Man Logan (2009) 1, précédemment publiés dans le MARVEL DELUXE : OLD MAN LOGAN)

Auteurs : Millar, McNiven

Prix : 14.95€

--------------------------------------------------------------------------------

House Of X/powers Of X 2

House of X2 va bouleverser toute votre perception de l'histoire mutante…et ce n'est que le premier des trois épisodes de ce volume ! Jonathan Hickman, Pepe Larraz et R.B. Silva poursuivent leur mini-série événement.

(Contient les épisodes US House of X 2 et Powers of X 2-3, inédits)







Prix : 8.90€

--------------------------------------------------------------------------------

Deadpool 3

Dernier chapitre de Deadpool par Skottie Young et Nic Klein. Et retrouvez aussi la fin des mini-séries Secret Agent Deadpool et Black Panther vs Deadpool.

(Contient les épisodes US Deadpool 15, Deadpool : Secret Agent Deadpool 5-6, Black Panther vs Deadpool 5 et Marvel Comics Presents 6 (II), inédits)





Prix : 8.90€

--------------------------------------------------------------------------------

Spider-man 5

Spider-Man va devoir gérer les conséquences des actes de Boomerang ! Et retrouvez également Miles Morales et la suite de la série Friendly Neighborhood Spider-Man.

(Contient les épisodes US Amazing Spider-Man 26-27, Friendly Neighborhood Spider-Man 7 et Miles Morales : Spider6Man 4-5, inédits)





Prix : 8.90€

--------------------------------------------------------------------------------

Star Wars 5

Les Rebelles face à l'Empire dans trois lieux très différents. C'est également le dernier épisode de la mini-série Vador - Sombres Visions !

(Contient les épisodes US Star Wars 69-70, Vader – Dark Visions 5, Target Vader 2 et Doctor Aphra 34, inédits)



Prix : 8.90€

--------------------------------------------------------------------------------

Venom 3

Carnage sévit à nouveau et, cette fois, il est assez puissant pour faire trembler toute l’humanité ! Même en unissant leurs forces, Venom et Spider-Man ne parviennent pas à le neutraliser. Le Spider-Man supérieur doit quant à lui affronter une sérieuse crise d'identité…

(Contient les épisodes US Free Comic Book Day 2019, Venom 17-18 et Superior Spider-Man 9-10, inédits)



Prix : 8.90€

--------------------------------------------------------------------------------

Spider-man : Spider-verse (must Have)

Morlun et les Héritiers traquent tout les Spiders du Multivers. Peter Parker, Miles Morales, Otto Octavius (le Spider-Man supérieur) mais aussi Spider-Woman ou encore la Gwen Stacy d'une dimension alternative sont autant de cibles potentielles. Pour remporter la victoire et survivre, les Spider-Men de toutes les réalités devront s'unir et combattre côte à côte. Découvrez la saga riche en action et en rebondissements de Dan Slott, Olivier Coipel et Giuseppe Camuncoli ayant inspiré le film d'animation oscarisé Spider-Man: New Generation.

(Contient les épisodes US Amazing Spider-Man (2014) 9-15, précédemment publiés dans le MARVEL DELUXE : SPIDER-VERSE)

Auteurs : Slott, Camuncoli, Coipel

Prix : 14.95€

--------------------------------------------------------------------------------

4 juillet 2020

MARVEL FCBD FRANCE : SPIDER-MAN/ABSOLUTE CARNAGE

Dans ce flip-book, retrouvez le début de deux récits de l’univers de Spider-Man publiés en 2020. Outre Absolute Carnage, il y a aussi le one-shot événement Spider-Man avec au scénario, le réalisateur J.J. Abrams (Star Wars : Le Réveil de la Force, Lost) et son fils, Henry Abrams. Ils sont accompagnés par l’italienne Sara Pichelli (Spider-Men) aux dessins tandis que le français Olivier Coipel(Spider-Verse) illustre les couvertures !

(Contient des extraits des épisodes US Spider-Man (2019) 1 et Absolute Carnage (2019) 1, inédits)

Auteurs : Abrams, Cates, Pichelli, Stegman

Gratuit



--------------------------------------------------------------------------------

MARVEL FCBD FRANCE : SPIDER-MAN & VENOM – DOUBLE PEINE

Mariko Tamaki (Hulk) et les dessinatrices du duo japonais de Gurihiru (Gwenpool) réinventent la dynamique entre Spider-Manet Venom pour proposer un pitch fun, léger et décalé où les deux personnages sont colocataires ! Un titre parfait pour tous les lecteurs, même les plus jeunes.

(Contient l’épisode US Spider-Man & Venom : Double Trouble 1, inédit)

Auteurs : Hickman, Larraz, Silva

Gratuit

--------------------------------------------------------------------------------

8 juillet 2020

Wolverine : L'intégrale 1988-89 (nouvelle Édition)

Réédition de la première intégrale de Wolverine ! Découvrez ses premières aventures en solo dont la mini-série illustrée par Frank Miller.

Auteurs : Claremont, Miller, Buscema

Prix : 35€

--------------------------------------------------------------------------------

Thanos : L’Épilogue De L'infini

Thanosa conquis tout l'espace-temps, il est désormais le seigneur de l'univers ! L'épilogue de l'infini est le dernier volet de la saga de Jim Starlin.

(Contient l'épisodes US OGN : Thanos The Infinity Ending, inédit)

Auteurs : Starlin, Davis

Prix : 20€

--------------------------------------------------------------------------------

Star Wars T10

L'Alliance Rebelle vient de subir une cruelle défaite face aux troupes de Dark Vador. La princesse Leia, Luke Skywalker et Han Solo sont désormais bloqués sur une lune isolée, loin des combats. Chacun réagit différemment à cette pause forcée…

(Contient les épisodes US Star Wars 56-61, inédits)

Auteurs : Gillen, Unzueta, Broccardo

Prix : 18€

--------------------------------------------------------------------------------

Spider-man : Renouveler Ses VŒux T02

Huit ans ont passé et la famille de Spider-Man continue de protéger New York ! La suite et fin inédite de la série Spider-Man : Renew Your Vows.

(Contient les épisodes US Amazing Spider-Man Renew Your Vows 13-23, inédits)

Auteurs : Houser, Roche, Koblish

Prix : 30€

--------------------------------------------------------------------------------

Punisher T02

Le Punisher est incarcéré dans la prison de Bagalia, la nation de l'Hydra. Lorsque le Punisher s'évade, c'est le début d'une guerre sans merci.

(Contient les épisodes US Punisher (2019) 6-11, inédits)

Auteurs : Rosenberg, Kudranski

Prix : 18€

--------------------------------------------------------------------------------

Old Man Quill T02

Suite et fin de la série dans l'univers d'Old Man Logan.Ce que découvre Peter Quill au Baxter Building va bouleverser son univers…

(Contient les épisodes US Old Man Quill 7-12, inédits)

Auteurs : Sacks, Gill

Prix : 18€

--------------------------------------------------------------------------------

Marvel Action : Spider-man – La Chasse Aux Araignées

Peter Parker, Miles Moraleset Gwen Stacy font désormais équipe et rien ne peut les arrêter ! Excepté peut-être Kraven le Chasseur qui élimine ses proies les unes après les autres...

(Contient les épisodes US Marvel Action : Spider-Man 4-6, inédits)

Auteurs : Burnham, Jones

Prix : 9.95€

--------------------------------------------------------------------------------

Marvel Action : Avengers - Le Portail Rubis

Thor, Captain Marvel et le Docteur Strange sont portés disparus ! Alors que des hordes démoniaques font leur apparition, les Avengers réussiront-ils à les retrouver ?

(Contient les épisodes US Marvel Action : Avengers 4-6, inédits)

Auteurs : Manning, Sommariva

Prix : 9.95€

--------------------------------------------------------------------------------

Infinity Wars : Prelude

Dans Infinity Countdown, la quête pour réunir les Pierres de l'Infini est enclenchée. Les Gardiens de la Galaxie, Adam Warlock, Wolverine, Thanos ou encore Loki sont à leur recherche.

(Contient les épisodes US Infinity Countdown 1-5, Prime et Adam Warlock publiés précédemment dans les softcovers INFINITY WARS 1-4)

Auteurs : Duggan, Kuder, Allred

Prix : 32€

--------------------------------------------------------------------------------

X-men : L'intégrale 1994 (III)

Découvrez l'intégralité du Complot Phalanx. On retrouve dans ce crossover les deux séries X-Men, mais aussi Excalibur, X-Factor ou X-Force !

(Contient les épisodes US Uncanny X-Men 316-317, X-Men 36-37, X-Factor 106, X-Force 38, Excalibur 82, Cable 16 et Wolverine 85, publiés précédemment dans les revues Special Strange 101-102, Serval 38, X-Men (Semic) 18, Titans 203 et Cable 9-10)

Auteur : Lobdell, Nicieza, Kubert, Madureira, Daniel, Skroce

Prix : 35€

--------------------------------------------------------------------------------

16 juillet 2020

ACTS OF EVIL T01

Acts of Evil fête les 20 ans de la saga Acts of Vengeance !Assistez à des combats inédits entre héros et vilains dans quatre longs récits : Miss Marvel contre le Super-Skrull, le Punisher contre les Broods, Venom contre Lady Hellbender et Deadpool contre Cauchemar !

(Contient les épisodes US Ms Marvel Annual (2019) 1, Punisher Annual (2019) 1, Venom Annual (2019) 1 et Deadpool Annual (2019) 1, inédits)

Auteurs : Collectif

100% Marvel

136 pages

18,00 €

--------------------------------------------------------------------------------

AVENGERS : JUSQU’À LA FIN T02

Les Avengers doivent agir avant qu’un conflit intergalactique n’atteigne la Terre. L’équipe continue de recruter de nouveaux membres pour pouvoir combattre les terribles Bâtisseurs… Mais ces derniers ont déjà réussi à terrasser l’empire des Skrulls. Quelle chance ont les héros face à une menace d’une telle envergure ? La suite du run de Jonathan Hickman.

(Contient les épisodes US Avengers (2013) 12-23, publiés précédemment dans les revues AVENGERS)

Auteurs : Hickman, Caselli, Yu

Marvel Deluxe

312pages

32,00 €

--------------------------------------------------------------------------------

DOCTOR STRANGE : HÉRAUT SUPRÊME T03

Strange découvre que Galactus a été capturé et relâché dans les dimensions magiques !Sa faim insatiable devient alors une menace pour l’ensemble de la réalité… Est-ce que le Sorcier Suprême va trouver une solution à une menace qui existe depuis la création de l’univers ?

(Contient les épisodes US Doctor Strange (201 12-17, inédits)

Auteurs :Waid, Kitson

100% Marvel

136 pages

18,00 €

--------------------------------------------------------------------------------

IMMORTAL HULK : ABOMINATION T04

Le meilleur ami de Bruce Banner, Rick Jones, est mort. Hulk est prêt à tout pour découvrir ce qu’il s’est passé. Une horreur abominable attend notre héros.

(Contient les épisodes US Immortal Hulk 16-20, inédits)

Auteurs :Ewing, Bennett

100% Marvel

120 pages

17,00 €

--------------------------------------------------------------------------------

L’ÈRE DE CONAN : VALERIA

Découvrez Valéria, une jeune guerrière qui est à la recherche des assassins de son frère. Un récit qui précède Les clous rouges, l’un des écrits du créateur de Conan, Robert E. Howard.

(Contient les épisodes US Age of Conan : Valeria 1-5, inédits)

Auteurs :Finch, Aneke

Conan

112 pages

17,00 €

--------------------------------------------------------------------------------

SPIDER-MAN TEAM-UP: L’INTÉGRALE 1983

Retrouvez Spider-Man en duo avec la Vision, Kitty Pryde ou encore Captain America! De nombreux épisodes publiés pour la première fois en France.

(Contient les épisodes US Marvel Team-Up (1972) 125-136 et Annual 6, publiés précédemment dans les revues Titans 57-58, Special Strange 47-48, Strange 207, l’album Spider-Man et les héros Marvel 9 et 8 inédits)

Auteurs : DeMatteis, Mantlo, Frenz, Buscema

Marvel Classic

296pages

35,00 €

--------------------------------------------------------------------------------

X-MEN BLUE : CASSE TEMPOREL T02

Les X-Men traversent le portail de Magnéto pour remonter le temps, dans l’espoir de sauver le passé. Mais tout ne se déroule pas comme prévu et Cyclope, Marvel Girl, le Fauve, Iceberg et Angel se retrouvent projetés dans l’espace-temps. Le chemin du retour sera bien dur à trouver… Les protégés de Xavier doivent ensuite s’allier à un partenaire improbable, Venom, et s’embarquer dans une aventure cosmique ahurissante.

(Contient les épisodes US X-Men Blue (2017) 16-22 et Annual 1 et Venom 162-163, publiés précédemment dans les revues X-MEN RESURRXION)

Auteurs: Bunn, Silva, Camagni, Silas

Marvel Deluxe

248 pages

32,00 €

--------------------------------------------------------------------------------

X-MEN GOLD : MOJO PLANÉTAIRE T02

Mojo, maître des shows de télé-réalité meurtriers, prend pour cible la Terre. Les mutants doivent à tout prix le neutraliser. Les deux formations X, qui partagent pour la première fois une mission, se retrouvent alors face aux Sentinelles et aux Broods. Assaillis par de funestes souvenirs, Kitty Pryde, Jean Grey et leurs coéquipiers poursuivent toutefois leur combat jusque sur Mojoworld et luttent pour empêcher que Manhattan ne se métamorphose en un monde tout aussi sordide et violent. Les X-Men vivent ensuite une épopée cosmique dans la Zone Négative, déstabilisés par le retour inattendu de Kologoth.

(Contient les épisodes US X-Men Gold (2017) 13-20 et X-Men Blue (2017) 13-15, publiés précédemment dans les revues X-MEN RESURRXION)

Auteurs : Guggenheim, Mayhew, Molina, Lashley

Marvel Deluxe

256 pages

32,00 €

--------------------------------------------------------------------------------



Avengers T02

Les Avengers doivent agir avant qu'un conflit intergalactique n'atteigne la Terre. La suite du run culte de Jonathan Hickman.

(Contient les épisodes US Avengers (2013) 12-23 publiés précédemment dans les albums MARVEL NOW ! : AVENGERS 3-4)

Auteurs : Hickman, Caselli, Yu

Prix : 32€

Les sorties de chez Panini Comics se dévoilent et il y a du lourd avec ce mois-ci, une blinde de comics Marvel en tout genre!!Pour moi, ce sera du Star Wars et peut être House of X