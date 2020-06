A l'intérieur nous retrouverons :



-Le jeu

-Une figurine du héros

-Des autocollants

-Un petit artbook

-Des pin’s en métal

-Un porte-clefs Quadra V-tech en métal

-Un exemplaire annoté du guide de Night City dans un sac de preuves du NCPD

-Des écussons brodés

-Un petit Compendium de l’univers et du lore du jeu

-Des cartes postales de Night City

-Une carte de Night City

-Une série d’autocollants stickerbomb

-La bande originale du jeu (version physique uniquement sur PC, en démat sur console)

-Le livre original Cyberpunk 2020 en téléchargement

-Des fond d’écran pour ordinateur et mobile



Cyberpunk 2077 est un jeu d’action-aventure en monde ouvert qui se déroule à Night City, une mégalopole obsédée par le pouvoir, la séduction et les modifications corporelles. Vous incarnez V, mercenaire hors-la-loi à la recherche d’un implant unique qui serait la clé de l’immortalité. Personnalisez les cyberlogiciels, les compétences et le style de jeu de votre personnage, et explorez cette ville immense où chacun de vos choix aura un impact direct sur l’histoire et le monde qui vous entoure.