Avis sur le casque Tritton ARK 200Le packaging de ce Tritton ARK 200 est vraiment efficace et j'aime beaucoup. Vous le savez, je le répète, j'aime les belles boites. Même pour un casque, ou une souris, une manette, bref, je veux de belles boites pour ma collection.A l'arrière nous retrouvons du classique avec les différents caractéristiques du casque.A l'intérieur, nous retrouvons le casque et la clé USB, pour rappel, le casque est sans fil.Le casque à un design vraiment stylisé, l'orange et le noir donnent au casque un côté futuriste je trouve.Le micro est rétractable, pas de prise Jack pour le brancher-débrancher.Les différentes touches permettent d'allumer, synchroniser le casque avec la PS4 ou le PC, je ne vais pas vous dire se que vous savez déjà!!Les coussinets sont réglables pour un meilleur confort.Le son du casque est agréable, pas de grésillement, le son reste propre, même en écoutant de la musique.Pareil, pour s'immerger dans un film, le casque est vraiment pas mal et le fait de ne pas avoir de fil rend l'ergonomie beaucoup plus agréable. Pas de coupures son, comme avec un casque filière, il faut avouer que c'est extrêmement chiant quand le son se coupe toutes les deux secondes.