Wonder Woman Terre Un Tome 2

Pendant des années, Diana souhaitait laisser derrière elle la seule maison qu'elle ait connue pour vivre des aventures au-delà des côtes de l'île Themiscyra.

Après sa rencontre avec le pilote de l'armée de l'air Steve Trevor, la Princesse Guerrière se retrouve dans le monde des Hommes, prête à endurer tout ce que cela implique. Mais le monde est-il prêt pour Wonder Woman ? Le gouvernement américain, empêtré dans ses propres problématiques, la considère comme un danger pour la société. Aussi, comment Wonder Woman va-t-elle mener à bien sa mission de paix et d'amour dans un monde qui n'y est jamais parvenu seul ?

Contenu vo : Wonder Woman Earth One vol.2



Collection : DC Deluxe

Date de sortie : 10 juillet 2020

Pagination : 136 pages

Prix : 15.50€

Batman : Curse Of The White Knight

Urban Comics qui suivra le modèle de l’année précédente avec le premier chapitre de Batman : Curse of the White Knight, second volet de Sean Murphy dans cet univers, avec un album en toute logique prévu pour le mois d’octobre prochain.

Prix : 0€

Quand le Comédien, justicier au service du gouvernement, est défenestré, son ancien allié, Rorschach, mène l'enquête.

Il reprend rapidement contact avec d'autres héros à la retraite, dont le Dr Manhattan, surhomme qui a modifié le cours de l'histoire. Alors qu'une guerre nucléaire couve entre les USA et l'URSS, tous s'interrogent : qui nous gardera de nos Gardiens ?

Collection : DC ORIGINALS

Date de sortie : 03 juillet 2020

Pagination : 32 pages

Prix : 4.90€

Watchmen Tome 12

Dceased : Unkillables

Un virus issu de l'équation Anti-Vie, l'arme fatale de Darkseid, a contaminé l'humanité, la plongeant dans une folie cannibale.

Les héros se retrouvent décontenancés et peinent à se réunir pour contrer cette épidémie. De leur côté, les super-criminels sont également dépassés et le jeu de la survie du plus fort commence au sein de cette communauté où tous les coups sont permis !

Collection : DC Deluxe

Date de sortie : 10 juillet 2020

Pagination : 136 pages

Prix : 15.5€

Justice League/black Hammer

Venant de mondes différents, la Ligue de Justice et les champions oubliés de Spiral City étaient amenés à ne jamais se rencontrer.

Mais lorsque qu'un mystérieux voyageur temporel croise leur chemin, tout bascule. Les anciens héros de Spiral City se retrouvent sur Terre-2 tandis que Batman, Superman, Wonder Woman et le reste de la Ligue atterrissent dans la paisible ferme des compagnons d'armes du héros disparu Black Hammer. Si les héros ont échangé leurs places, les problèmes restent bien les mêmes !

Contenu vo : Black Hammer/Justice League #1-5

Collection : DC Deluxe

Date de sortie : 03 juillet 2020

Pagination : 144 pages

Prix : 15.50€

Multiversity Présente : Terre-x

Dans le Multivers, parmi les 52 Terres parallèles, certaines ont connu une histoire radicalement différente des autres.

Sur Terre-X, la Seconde Guerre mondiale a été remportée par l'Allemagne nazie et compte ainsi la Ligue de Justice dans ses rangs ! Mais la résistance s'organise autour des Combattants de la Liberté emmenés par le charismatique Oncle Sam.

Contenu vo : Freedom Fighters #1-12

Collection : DC Deluxe

Date de sortie : 03 juillet 2020

Pagination : 272 pages

Prix : 22.50€

Black Hammer Tome 4

Maintenant qu'ils savent comment ils se sont retrouvés coincés dans la ferme qui les a si longtemps retenus prisonniers, les héros se retrouvent avec tout ce qu'ils voulaient à leur disposition.

Mais quelque chose cloche, et il faudra toute la volonté du nouveau Black Hammer pour réunir l'équipe entière et constater que de nombreuses révélations vont une fois de plus drastiquement changer leur monde.

Contenu vo : Black Hammer Age of Doom #6-12 + Black Hammer - Cthu-Louise + The World of Black Hammer Encyclopedia + Black Hammer Annual #1+ Black Hammer Free Comic Book Day 2019

Collection : Urban Indies

Date de sortie : 03 juillet 2020

Pagination : 320 pages

Prix : 28€

Diana Princesse des Amazones

À onze ans, Diana mène une vie paisible sur l'île de Themyscira où elle est née, aux côtés d'une mère aimante, la reine Hippolyte, et de ses nombreuses « tantes ».

Mais la petite fille est enfant unique dans ce paradis isolé, au coeur de l'océan, et la solitude commence à lui peser. Pour tromper le temps, la jeune Diana décide alors de suivre l'exemple de sa mère – sans trop y croire - qui la façonna dans la glaise, et de se modeler une amie avec qui elle pourrait vivre et partager les aventures les plus folles. Elle n'aurait jamais imaginé que son rêve puisse devenir réalité.

Collection : URBAN KIDS

Date de sortie : 22 mai 2020

Pagination : 136 pages

Prix : 10€

Wonder Woman 80

Depuis 80 ans, Wonder Woman est l'icône de la femme moderne, forte et indépendante.

Cet ouvrage reprend les épisodes les plus marquants de la guerrière amazone, servis par les plus grands artistes du comics qui lui rendent un bel hommage.

Collection : DC Essentiels

Date de sortie : 22 mai 2020

Pagination : 248 pages

Prix : 22.50€

Wonder Woman Guerre & Amour Tome 1

Envoyé en mission secrète dans le pays de Durovnie pour le compte de l'armée américaine, Steve Trevor se retrouve bien vite en mauvaise posture et y est fait prisonnier.

Venue en renfort afin de le libérer, Wonder Woman ne se doute pas que cette incursion dans un pays étranger va la voir à nouveau réunie avec son demi-frère Arès, mystérieusement transformé. Ce dernier choque d'ailleurs Diana par sa proposition : l'ancien dieu de la guerre désire à présent aider la justicière dans son combat contre toute forme de tyrannie. Mais peut-on vraiment faire confiance au père de toutes les guerres ?

Collection : DC REBIRTH

Date de sortie : 22 mai 2020

Pagination : 352 pages

Prix : 35€

