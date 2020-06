Vous ne le voyez pas mais la souris s'allume une fois branchée. La souris change de couleurs toutes les secondes, c'est plutôt agréable visuellement, avec 16,8 Millions de couleurs

Sur le côté, nous retrouvons trois boutons, un classique pour les souris aujourd'hui.



La petite housse qui fait plaisir, pour bien ranger sa souris.

Avis sur la souris R.A.T. X3 ProLe packaging est assez surprenant avec une une "vitre" qui nous dévoile la souris. Je ne suis pas un spécialiste mais je n'ai pas encore vu de packaging de ce style. J'aime assez, même sit je dois dire que je préfère la bonne vieille boite en carton classique.A l'arrière, nous pouvons découvrir, les différents accessoires disponibles. C'est une manette élite cette souris. Tout peut être changé ou presque, le confort devient optimal une fois la bonne combinaison trouvée.Une fois la boite ouverte, nous retrouvons du classique, la souris bien emballée, avec son câble tressé pour une meilleure durabilité. La notice, avec des autocollants Mad Catz sont aussi prévues.Nous avons aussi les différents accessoires qui sont de très bonne qualité, au début j'ai eu peur de les casser en les sortant (je fais trop attention parfois). Je le redis, j'ai l'impression de configurer ma manette Elite.Le châssis est en alliage de magnésium, les raccords avec vis en titane et le repose-pouce en fibre de carbone. Autant dire du lourd, sans compter sur les revêtements ultra-hydrophobes qui maintiennent la main sèche.La souris est vraiment sympa une fois en main, peut import la combinaison voici. Une fois celle-ci voici le confort est des plus agréables, surtout pour de longues sessions de jeu. Il y a un bouton qui permet de multiplier la rapidité, au niveau trois c'est juste dingue. Je reste sur le niveau deux qui est déjà très bien.La R.A.T. PRO X3 permet de sauvegarder jusqu'à dix profils contenant tous vos paramètres. J'en ai enregistré deux pour le moment.Avec un prix premium d'environ 199.99€ cette R.A.T. PRO X3 fait plus que le boulot demandé, avec une précision rarement vu. En même temps pour le prix il vaut mieux.Si vous jouez aux jeux sur PC, cette souris est vraiment sympa, que ce soit au niveau du design qui est pour moi très important, ou au niveau de l'ergonomie qui es primordiale lors d'un achat de souris. J'ai déjà eu des souris ou au bout de 30 minutes, j'ai mal aux doigts. Pas cette fois, même avec la Nacon à 15€ (j'ai pas mal aux doigts et pourtant je m'en sers tous les jours). Bref, le prix ne fait pas la souris.Inutile de vous dire que j'aime cette souris.