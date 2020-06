La future bombe de Christopher Nolan se dévoile avec un trailer. Bordel, ça donne envie de le voir tout de suite !! Avec un casting solide, le gars de Ballers, Clémence Poesy, Robert "Batman" Pattinson et j'en oublie, le film sera un carton (j'espère). Gros budget en plus, avec plus e 200 millions de dollars Le film sortira en salle le 31 Juillet chez nous (pas sur de la date avec tout les reports)

posted the 06/19/2020 at 09:14 AM by leblogdeshacka