La Planète des Singes par Rod Serling, le scénario abandonné

Le créateur de La Quatrième Dimension écrit La Planète des Singes.



Il aura fallu attendre pas moins de 52 ans pour découvrir le scénario original que Rod Serling, le génial créateur et narrateur de la série télé culte La Quatrième Dimension (The Twilight Zone), avait écrit pour le tout premier film La Planète des Singes avec Charlton Heston ! Adapté sous forme de B.D. par ni plus ni moins que Dana Gould (scénariste et producteur d’une autre série ultra célèbre : Les Simpson) et Chad Lewis (Kong of Skull Island) cette version totalement inédite sur écran offre une toute autre vision de La Planète des Singes.



» Thomas arrive sur La Planète des Singes, un endroit qui n’a rien de primitif … Ici les immeubles pointent vers les cieux et les routes sont bondées d’automobiles. L’arrivée de cet homme va changer la façon dont les singes – et les humains- se voient. »



Cet album fait partie de la série « 20th Century Fox révèle… » comptant également Alien 3 par William Gibson, le scénario abandonné.

Récit complet

128 pages couleur

Prix : 17.95€

Sortie : Juin 2020

TRANSFORMERS Volume 1 « The World in your Eyes »

Cobra vise Manhattan…



Seconde partie du dyptique de Fred Van Lente et Steve Kurth sur G.I. JOE après Homefront, Threat Matrix poursuit le récit en dévoilant les plans de Cobra pour New-York.



Scarlett rejoint Duke et ses hommes pour affronter Destro, Baroness et Mad Monk dans ce second volume EXPLOSIF.



En bonus : une galerie d’illustrations et l’histoire des jouets G.I. JOE d’Hasbro en B.D.

Récit complet

128 pages couleur

Prix : 17.95€

Sortie : N.D.

Entrez dans leur monde.



Premier volume de La Série Principale TRANSFORMERS®, « The World in your Eyes » raconte les débuts d’une ambitieuse saga en dévoilant les origines du conflit entre Autobots et Decepticons qui s’étendra à travers les galaxies, jusque sur Terre.



Cet album est le point d’entrée dans l’univers TRANSFORMERS, le début de l’histoire.



« Cybertron, la planète d’origine des Transformers avait tout d’un monde utopique, jusqu’à ce qu’un assassin fasse basculer dans une guerre ouverte entre Autobots et Decepticons… »



Cet album inaugure la Série Principale TRANSFORMERS (pour en savoir plus sur les différentes séries TRANSFORMERS)

Premier arc narratif complet

128 pages couleur

Prix : 17.95€

Sortie : Août 2020

