Les Tortues Ninja - TMNT, Tome 11 : Leatherhead

Mike, Donnie, Raph et Leo essaient tant bien que mal de s'habituer à leur nouveau statut de leaders du clan Foot. Et si le Technodrome appartient au passé, les quatre frères décident de retourner sur l'île de Burnow pour réanimer les Utroms restés sur place après sa destruction. Un choix lourd de conséquences pour les Tortues, qui donne lieu à une rencontre inattendue avec un nouveau mutant : Leatherhead.



Tandis que Splinter est en proie aux machinations de la terrible Kitsune, pourront-elles faire confiance à ce mystérieux nouveau venu ?



128 Pages

Prix : 15.90€

Date de sortie : 19 Août

--------------------------------------------------------------------------------

Locke & Key Tome 7 : Small World

Tous les secrets de Lovecraft n'ont pas encore été révélés.



En six histoires courtes, les deux maîtres du Manoir Keyhouse, Joe Hill et Gabriel Rodriguez, vous invitent à un voyage dans le temps et l'espace, et lèvent le voile sur les mystères qui entourent les clés et la famille Locke.



"Small World"

Une maison de poupées, une clé magique, un horrible monstre à huit pattes qui sème la terreur à Keyhouse... Des ingrédient de choix pour la pièce maîtresse de ce recueil, brillante réécriture de L'Homme qui rétrécit, le chef-d'oeuvre de Richard Matheson.



"Dog Days"

Être les gardiens des clés de Keyhouse de génération en génération est une terrible responsabilité... mais aussi une extraordinaire source d'émerveillement, surtout quand il s'agit de la clé animale !



"Grindhouse!"

Des gangsters s'attaquent à la famille Locke, sans savoir que Keyhouse recèle des mystères bien plus redoutables qu'eux... Une histoire grinçante et pleine de suspens, et un habile clin d'oeil aux romans noirs et films de série B.



"Open the Moon!"

Après les événements de Small World, retrouvez la famille Locke le temps d'une nuit d'été tout aussi tragique que magique, où une nouvelle clé révèle un pouvoir fantastique : celui d'ouvrir la Lune...



"In the Can" et "Nailed it!"

Où l'on prend quelques nouvelles de Bode, Kinsey et Tyler Locke.

Scénario : Joe Hill

Dessin : Gabrielle Rodriguez

168 pages

Prix : 17.90€

Date de sortie : 23 Septembre

--------------------------------------------------------------------------------

Rick & Morty VS. Dungeons & Dragons Tome 2

Il était un tome 1... où Rick et Morty et toute

la famille Smith s'en allèrent vivre des

aventures épiques et délirantes dans des

dimensions régies par les lois de Dungeons &

Dragons. Mais Rick Sanchez a beau être le

scientifique le plus doué du multivers, peut-il

impunément manipuler le cultissime jeu de

rôles ? Cette fois-ci, c'est tout l'univers D&D

qui débarque sur Terre, bien décidé à mener

une quête sans pitié pour détruire le génie

dépravé, et personne n'y échappera. Pour

survivre, la famille la plus dysfonctionnelle de

sa dimension va devoir lancer les dés (et les

vannes) comme jamais !



Date de sortie : 23 septembre 2020

Prix : 16.90€

--------------------------------------------------------------------------------

Skyward Tome 2

Dans ce deuxième tome, Joe Henderson,

scénariste et showrunner (Lucifer) et Lee

Garbett (Lucifer, Loki: Agent of Asgard)

continuent de donner vie à Willa, toujours

plus combattive, charismatique et

attachante, dans un monde où la gravitation

n'est plus mais où les faux-semblants

demeurent. Nommée à l'Eisner Award de la

meilleure nouvelle série en

2019, Skyward est désormais en route pour

le grand écran.

Scénario : Joe Henderson

Dessin : Lee Garbett

Date de sortie : 23 septembre 2020

Prix : 17.90€

Les sorties de HiComics pour Août et Septembre sont dévoilées. Pour moi, les Tortues Ninja et Lock & Key.