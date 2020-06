Batman : The Joker War Zone est peuplées d'histoires courtes autour du clown de Gotham City, après que ce-dernier ait mis les mains sur la fortune de Bruce Wayne et transformé la ville en immense champ de bataille.

posted the 06/15/2020