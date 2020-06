Protégez la galaxie



Planifiez toutes les escarmouches avec votre escadron dans la salle de briefing avant de plonger dans les champs de bataille évolutifs à travers la galaxie. Les pilotes triompheront en équipe dans des lieux connus et inédits, dont la planète géante gazeuse Yavin Prime et la lune brisée de Galitan.





Maîtrisez des chasseurs légendaires



Prenez le contrôle des différentes classes de chasseurs de la Nouvelle République et de l'Empire, comme les X-wings et les chasseurs TIE. Modifiez votre vaisseau, redirigez la puissance entre ses différents systèmes et détruisez vos adversaires dans des combats spatiaux stratégiques.





Traquez vos cibles



Participez à des combats intenses en 5c5, faites appel à votre escadron pour mettre toutes les chances de votre côté dans des batailles de flotte monumentales et décollez dans une histoire solo Star Wars™ passionnante. Installez-vous dans le siège du pilote avec l'option de jouer à l'intégralité de Star Wars™: Squadrons en réalité virtuelle (VR) sur PlayStation®4 et PC avec l'assistance Cross Play.



Présentation du système de jeuMaîtrisez l'art du combat de chasseurs stellaires dans une expérience de pilotage immersive avec Star Wars™: Squadrons.Le jeu sera compatible VR sur PS4 et PC et sera au prix de 39.99€Précommandez Star Wars™: Squadrons dès maintenant sur Xbox One et obtenez des objets cosmétiques pour vos pilotes de la Nouvelle République et de l'Empire.La box se dévoileJ’espère qu'une édition collector sera aussi disponible, avec une belle statue, un vaisseau, un artbook et tout le nécessaire pour un beau collector.