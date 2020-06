Les joueurs en possession de la Deluxe Schumacher Edition, auront la possibilité de conduire quatre de ses voitures iconiques, des années 90 à 2000 :







1991 : Jordan 191 – C’est la voiture qui a lancé la carrière de ce grand pilote. Ce monoplace vert émeraude a été conduit pour la première fois lors du Grand Prix de Belgique en 1991.

1994 : Benetton B194 – C’est avec ce modèle, que Michael Schumacher a remporté son premier championnat du monde.

1995 : Benetton B195 – C’est avec celui-ci, qu’il a remporté le second.

2000 : Ferrari F1-2000 – Cette voiture lui a permis de se placer dix fois en pole positions et de remporter dix courses.



De plus, les possesseurs de la Seventy Edition ou de la Deluxe Schumacher Edition auront également accès à la Ferrari F2004, avec laquelle Michael Schumacher a battu le record mondial en remportant sa septième victoire. C’est un des modèles préférés des fans depuis sa première apparition dans F1®2017, sa version 2020 a été mise à jour avec la présence du symbole #1 sur le nez de la voiture, et du nom du pilote estampé sur l'appui-tête.



« Le mode « My Team » est une fonctionnalité que le studio et la communauté désiraient depuis longtemps », a déclaré Lee Mather, Directeur de la franchise F1® chez Codemasters. « Ce mode plonge les joueurs dans le monde de la F1®. Nous sommes certains que les joueurs vont l’adorer. »





Les joueurs débutent leur aventure avec la création de leur conducteur, et choisissent leur propre identité visuelle, c’est-à-dire leurs livrées, leur logo, mais également leurs couleurs. Par la suite, ils devront signer leur premier contrat avec un sponsor, ce qui leur permettra de financer leur écurie, et ainsi d’agrandir leurs infrastructures.







Avant de dévoiler leur nouvelle voiture, les joueurs feront face aux médias pour répondre à leurs questions, allant des performances automobiles, en passant par leurs prédictions de course. Les réponses auront un impact direct sur la force initiale de la voiture, ainsi il est important de bien réfléchir à leurs réponses. Une fois terminé, la voiture est révélée au public à travers une cinématique.

