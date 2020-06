A l'intérieur nous retrouverons :



-Le jeu Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

-Une carte détaillée de Seattle

-Un vinyle 45 tours contenant une sélection de pistes musicales

-Une figurine de 28 cm d'Elif en résine

-Un steelbook

-La 5ème édition du livre de règles (via un code de téléchargement)

-Les DLC

-Le pack de précommande First blood

-Le pack Unsanctioned Blood

-Season Pass of the Wolf

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 aura droit à son édition collector et elle est sympa mêmeUne édition sans le jeu sera disponible à 109.99€[MAJ] Le collector avec le jeu et les DLC's sera au prix de 169.99€ (lien de la boutique pour préco plus bas)Attention le collector sera limitée à seulement 3000 exemplaires monde.