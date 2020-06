Auteurs : Hickman, Larraz, Silva

Mensuel

104 pages

8,90 €

Variante Exclusive Panini Comics France par Pepe Larraz, 8,90€

MARVEL ACTION : AVENGERS - UN NOUVEAU DANGER

L'A.I.M.a pris le contrôle d'un Avenger ! Le reste de l'équipe va devoir lutter contre l'un des leurs dans ce premier volet de la série Marvel Action : Avengers.

(Contient les épisodes US Marvel Action : Avengers 1-3, inédits)

Auteurs : Manning, Sommariva

Marvel Kids

72pages

9,95 €

MARVEL ACTION : SPIDER-MAN - UN NOUVEAU DÉPART

Peter, Miles et Gwen sont trois ados en stage au Daily Bugle.Lorsque des rats et des ratons-laveurs géants font leur apparition, Spider-Man doit agir !

(Contient les épisodes US Marvel Action : Spider-Man 1-3, inédits)

Auteurs : Dawson, Ossio

Marvel Kids

72pages

9,95 €

SPIDER-MAN 4

Spider-Man a échappé à la folie de Kraven. Mais il fait alors face à Mystério. Trois épisodes d'Amazing Spider-Man dont un épisode anniversaire de 60 pages !

(Contient les épisodes US Amazing Spider-Man 23-25, inédits)

Auteurs : Spencer, Ottley

Mensuel

112 pages

8,90 €

STAR WARS 4

Greg Pak et Phil Noto reprennent en mains la série Star Wars. C'est également le début de la mini-série Cible Vador ! Et retrouvez également Vador – Sombres Visions et Docteur Aphra.

(Contient les épisodes US Star Wars 68, Target Vader 1 Doctor Aphra 32-33 et Vader – Dark Visions 5, inédits)

Auteurs : Pak, Hallum, Thompson, Spurrier, Noto, Laming

Mensuel

112 pages

8,90 €

THANOS 3

Suite et fin de la mini-série consacrée à l'Ordre Noir de Thanos et du premier arc narratif des Gardiens de la Galaxie par Donny Cates : est-ce que les héros réussiront à empêcher le retour du Titan Fou ?

(Contient les épisodes US Thanos 3, Guardians of the Galaxy 5-6 et Black Order 4-5, inédits)

Auteurs : Cates, Howard, Landy, Tan, Olivetti, Shaw

Bimestriel

112 pages

8,90 €

VENOM 2

Venom affronte les troupes de Malekith ! Et le Spider-Man supérieur fait face aux Géants de glaces avec… les Avengers ?!

(Contient les épisodes US Venom 15-16, Web of Venom : Funeral Pyre et Superior Spider-Man 7-8, inédits)

Auteurs : Bunn, Gage, Medina

Mensuel

112 pages

8,90 €

10 JUIN

CAPTAIN AMERICA : L'INTÉGRALE 1976

Le run culte de Jack Kirby débarque dans les Intégrales ! Une prestation globalement inédite en France.

(Contient les épisodes US Captain America 193-200, Annual 3 et Marvel Treasury Special : Captain America Bicentennial Battles publiés précédemment dans les revues Captain America (Aredit) 17-19 et dans les albums JE SUIS CAPTAIN AMERICA et CAPTAIN AMERICA – BICENTENAIRE et 1 inédit)

Auteur : Kirby

Marvel Classic

288pages

35,00 €

CONTAGION : TERREUR À NEW YORK

Un parasite magique conservé dans la cité de Kun'Lun est libéré dans les rues de New York. La Chose et Iron Fist appellent alors le Docteur Strange et Moon Knight à l'aide.(Contient les épisodes US Contagion (2019) 1-5, inédits)

Auteurs : Brisson, Antonio, Segovia, Gorham

100% Marvel

112 pages

17,00 €

PUNISHER KILL KREW

Le Punisher décide de poursuivre sa croisade meurtrière contre les armées de Malekith après les événements de la Guerre des Royaumes. Une mini-série complète par le scénariste d'Infinity Wars.

(Contient les épisodes US Punisher Kill Krew (2019) 1-5 et War of the Realms Omega (2019) 1 (Punisher), inédits)

Auteurs : Duggan, Ferreyra

100% Marvel

128 pages

18,00 €

SPACE BANDITS

Thena Khole et Cody Blue sont deux des criminelles les plus recherchées de l’univers. Elles finissent en prison après avoir été trahies par d'anciens complices. Enfermées dans leur cellule, elles n’ont qu’une idée en tête : se venger !

(Contient les épisodes US Space Bandits (2019) 1-5, inédits)

Auteurs : Millar, Scalera

Netflix

160 pages

20,00 €

MARVEL'S SPIDER-MAN : VELOCITÉ

Découvrez comment Spider-Man en est venu à créer sa tenue Velocity. Une histoire entièrement inédite qui vient prolonger l'histoire du jeu vidéo déjà culte.

(Contient les épisodes US Marvel's Spider-Man Velocity (2019) 1-5, inédits)

Auteurs : Hallum, Laiso

100% Marvel

112 pages

17,00 €

STAR WARS : JEDI FALLEN ORDER - DARK TEMPLE

Le Maître Jedi Eno Cordova et sa Padawan, l’impulsive Cere Junda, enquêtent sur la planète Ontotho suite à la découverte des ruines d’un temple. Mais de nouveaux mystères font leur apparition... Découvrez le passé de Cere Junda avant son arrivée dans Jedi Fallen Order.

(Contient les épisodes US Star Wars : Jedi Fallen Order – Dark Temple (2019) 1-5 , inédits)

Auteurs : Thompson, Villanelli

100% Star Wars

112 pages

17,00 €

VALKYRIE T01

Après les événements de War of the Realms, Jane Foster est la nouvelle Valkyrie. Elle va devoir apprendre les règles de son nouveau rôle mais aussi affronter de nouveaux ennemis comme Bullseye !

(Contient les épisodes US Valkirye : Jane Foster (2019) 1-5 et War of the Realms Omega (2019) 1 (Valkyrie), inédits)

Auteurs : Aaron, Ewing, Cafu

100% Marvel

112 pages

17,00 €

WOLVERINE T01

Wolverine est là pour faire un sale boulot et il le sait.Lorsque sa voisine de palier a besoin de son aide c'est le début d'une mission sanglante pour Logan.

(Contient les épisodes US Wolverine (2003) 1-11 publiés précédemment dans les revues WOLVERINE 123-129)

Auteurs : Rucka, Robertson

Marvel Deluxe

256pages

32,00 €

WOLVERINE T02

Qui est l'Indigène et quelle est son lien avec Logan et Dents de Sabre ? L'intégralité du run de Greg Ruckaet Darick Robertson proposé en deux tomes.

(Contient les épisodes US Wolverine (2003) 12-19 publiés précédemment dans les revues WOLVERINE 130-136)

Auteurs : Rucka, Robertson

Marvel Deluxe

192pages

26,00 €

X-FACTOR : L'INTÉGRALE 1987

Découvrez les jeunes mutants que X-Factor a réussi à sauver. Faites ainsi la connaissance de Rusty Collins et sa petite amie Skids, du jeune Artie Maddicks et son ami Sangsue, mais aussi de Caliban et Big Bang !

(Contient les épisodes US X-Factor (1986) 12-23 et Annual 2 publiés précédemment dans les revues Spidey 99-109 et 1 inédit)

Auteurs : Simonson, Simonson

Marvel Classic

336pages

35,00 €

17 JUIN

AMAZING SPIDER-MAN T01

Peter est de nouveau en couple avec Mary Jane !Mais tout le reste de la vie de Spider-Man est bouleversé : nouveau colocataire, nouvel ennemi, nouveau boulot !

(Contient les épisodes US Amazing Spider-Man (201 1-5 et FCBD Spider-Man publiés précédemment dans les revues SPIDER-MAN (FRESH START) 1-5 et MARVEL FRESH START DAY)

Auteurs : Spencer, Ottley

100% Marvel

152 pages

20,00 €

LES LÉGENDES DE MARVEL: AVENGERS

Peter Davidet Dale Keown racontent une dernière page de l'histoire de Hulk. Retrouvez des one-shots signés par Walt Simonson, Roy Thomas ou encore Ron Lim.

(Contient les épisodes US Incredible Hulk : Last Call 1, Avengers Loki Unleashed 1, Thor The Worthy 1 et Captain America and the Invaders : Bahamas Triangle 1, inédits)

Auteurs : David, Thomas, Stern, Simonson, Lim, Keown

100% Marvel

128 pages

18,00 €

AVENGERS T01

Les Avengers sont de retour et ils vont devoir affronter la Dernière Armée des Célestes.Mais quel rôle joue Loki dans ce conflit ? Découvrez le dans les débuts du run d'Aaron sur les Plus Grands Héros de la Terre !

(Contient les épisodes US Avengers 1-6 et FCBD Avengers publiés précédemment dans les softcovers AVENGERS (FRESH START) 1-4)

Auteurs : Aaron, McGuinness

100% Marvel

160 pages

20,00 €

DEADPOOL : LA NUIT DES MORTS VIVANTS

Deadpool sort d'un long sommeil et découvre que l'apocalypse a eu lieu ! Réédition en un volume des deux mini-séries horrifiques signées Cullen Bunn.

(Contient les épisodes US Night of the Living Deadpool 1-4 et Return of the Living Deadpool 1-4 publiés précédemment dans les albums MARVEL DARK : DEADPOOL – LA NUIT DES MORTS VIVANTS et LE RETOUR DU DEADPOOL VIVANT)

Auteurs : Bunn, Rosanas, Virella

Marvel Deluxe

176pages

22,00 €

HIT-GIRL À HONG KONG

Hit-Girl se rend à Hong Kong pour éliminer la tête d'un gang. Mais une erreur de la part de Mindy va l'obliger à changer complètement sa méthode.

(Contient les épisodes US Hit-Girl season 2 (2019) 5-8, inédits)

Auteurs : Way, Parlov

Millarworld

112pages

17,00 €

LA LIGUE DES GENTLEMEN EXTRAORDINAIRES : LE DOSSIER NOIR (NOUVELLE EDITION)

Nous sommes dans les années 50, le temps a passé et la Ligue des Gentlemen Extraordinaires a été dissoute. Mais Mina Murray et Allan Quatermain sont de retour et ils veulent des réponses, qu'ils ne pourront trouver que dans le mystérieux Dossier Noir, qui retrace l'histoire de la Ligue...

Auteurs : Moore, O'Neill

Best of Fusion

200 pages

30,00 €

MARVELS : RUINES

Dans ce volume inédit, retrouvez les 4 épisodes de Tales of Marvels. Retrouvez aussi la mini-série Ruins de Warren Ellis qui imagine la version dystopique de Marvels.

(Contient les épisodes US Ruins 1-2, Tales of the Marvels : Blockbuster, TotM : Inner Demons et TotM : The Wonder Years , inédits)

Auteurs : Ellis, Abnett, Lanning, Nielsen, Kordey

Best Of Marvel

200 pages

22,00 €

SPECTACULAR SPIDER-MAN T02 : RÉÉCRIVONS L'AVENIR

Peter et ses alliés voyagent dans le passé, dans le futur et luttent contre une race alien. Découvrez également un récit par Chip Zdarsky ayant gagné l'Eisner du meilleur one-shot.(Contient les épisodes US Spectacular Spider-Man (2017) 301-310 publiés précédemment dans les softcovers SPIDER-MAN (FRESH START) 1-6)

Auteurs : Zdarsky, Kubert, Quinones, Bachalo

Marvel Deluxe

256 pages

32,00 €

SPIDER-MAN : L'INTÉGRALE 1970 (NOUVELLE ÉDITION)

Le Caméléon, Electro, le Caïd, le Docteur Octopus et Black Widow sont au programme. Réédition de la huitième intégrale des aventures de Spider-Man.

Auteurs : Lee, Romita, Buscema

Marvel Classic

272 pages

35,00 €

THOR : L'INTÉGRALE 1971

Thor affronte Héla, Loki mais aussi le Silver Surfer ! Retrouvez les derniers épisodes signés par Stan Lee et les premiers de Gerry Conway.

(Contient les épisodes US Mighty Thor 184-194 publiés précédemment dans les revues Thor Le Fils d'Odin 12-13 et Thor (Flash) 18-19 )

Auteurs : Lee, Buscema

Marvel Classic

256pages

35,00 €

17 JUIN

THE WORLD OF CYBERPUNK 2077

Le nouveau jeu vidéo de CD Projekt Red (le studio derrière les jeux The Witcher) est l'un des blockbusters de l'année ! Prévu pour le 17 septembre, il se dévoilera en juin avec l'artbook "The world of Cyberpunk 2077". Découvrez les gangs, les armes, les véhicules et tout le lore de la ville de Night City dans près de 200 pages de textes et de visuels à couper le souffle.

192 pages

35,00 EUR