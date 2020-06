Une nouvelle statuette de Spider-Man vient de faire son apparition, en mode négatif.Souvenez-vous, Diamond Select Toys nous a déjà proposé une figurine de Spider-Man avec la même posture mais dans son costume tiré du jeu vidéo Spider-Man sur PS4.La figurine mesure 20cm environ, en PVC et sera limitée à 3000 exemplaires monde.

posted the 06/04/2020 at 07:44 PM by leblogdeshacka