Un collector pour Kingdoms of Amalur : Re-Reckoning qui sera au prix de 110€ max.A l'intérieur nous retrouverons :-Le jeu-Une statuette de 20cm-5 Lithographie-Un keychain-L'OST sur CDNous ne sommes pas à l'abri d'une grosse édition avec THQ Nordic.

posted the 06/04/2020 at 05:44 PM by leblogdeshacka