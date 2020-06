Dans le cadre des célébrations du 20e anniversaire d' Arkane® Studios , Laced Records s'est associé à Bethesda Softworks® pour apporter la musique de la série Dishonored® au vinyle. Ce coffret de cinq disques présente une sélection organisée de morceaux du compositeur original Daniel Licht et d'autres contributeurs, des bandes sonores à Dishonored, Dishonored 2 et Dishonored: Death of the Outsider ™ .



La série Dishonored est réputée pour sa narration immersive, sa conception de niveau unique, ses systèmes de combat adaptatifs et ses personnages fascinants. Du sommet de la tour Dunwall aux profondeurs de The Void, les scores atmosphériques de Daniel Licht ont aidé à plonger les joueurs dans le monde sombre de Corvo Attano, Emily Kaldwin, Daud et Billie Lurk.





Track List





Disc 1



Side A

Main Theme

The Return

Empress Death

Ambients

Wrenhaven River

Streets - Exploration

Aristocracy - Exploration



Side B

The Drunken Whaler

Flooded - Suspense

Regent - Exploration

Regent - Suspense

Honour For All

Honour For All (Extended)



Disc 2



Side C

Main Theme

Aristocracy - Ambient

Aristocracy - Suspense

Dreadful Wale

Emily Theme

Streets - Ambient

Streets - Suspense

Karnaca Battle

Corvo Theme

Royal Conservatory



Side D

Grand Palace - Ambient

Delilah Theme

Delilah - Combat

Void Theme

Brigmore Lullaby



Disc 3



Side E

Corvo

Battle

Karnaca

Delilah

Escape

Dunwall

Emily

Dust District

Foster Confession



Side F

The Coup

Jewel of the South

Silver and Dust

Watery Grave

Born in the Month of Darkness

Sands of Serkonos



Disc 4



Side G

Main Theme

One Last Fight - Exploration

One Last Fight - Daud Released

The Bank Job - Exploration

The Bank Job - Suspense

A Hole In The World - Intro

A Hole In The World - Exploration

A Hole In The World - The Eye

Into The Void – Exploration



Side H

Into The Void - Suspense

Into The Void - Vortex

The Deep Void - Free The Outsider

The Deep Void - Kill The Outsider

Epilogue - Outsider Alive

Epilogue - Outsider Dead



Disc 5



Side I

Ouverture

Main Theme

Dunwall

Ice Ocean

Void



Side J

Oath

Doubt

Curse

Like A Shadow

Closing

