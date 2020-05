[/url] url=http://www.gamekyo.com/media175917.html][/url]

[/url] url=http://www.gamekyo.com/media175918.html][/url]

Perso, je ne connais pas trop l'univers de League of Legends voir pas du tout et par conséquent je ne savais absolument pas qu'un comics était disponible.Je commence donc à lire ce comics avec en tête l'univers que je vois dans les bandes annonces de jeux vidéo.Le comics est écrit par John O'Bryan de chez Riot Games, gage de qualité si vous êtes fan de LoL. La mise en page est signé par Billy Tan, Haining et Gadson de Tan Studios.Lux explore les origines et le passé de la championne. Cinq numéros sont prévus à l’avenir, à raison d’une sortie le second mercredi de chaque mois.Après avoir exploré les territoires gelés de Freljord aux côtés de la guerrière Ashe, Riot Games et Marvel explorent les alentours de Demacia avec le personnage de Lux, une jeune mage issue d’une famille noble et respectée de la ville.L’ordre règne dans la resplendissante cité de Demacia. Le royaume est en paix et le peuple est heureux… à l’exception des mages. Dans un royaume où la magie est proscrite, Luxanna Crownguard doit cacher sa véritable nature tandis que ses pouvoirs magiques commencent à apparaître.J'ai bien aimé ce comics, qui ne demande pas d'être un fan pur et dur de LoL pour comprendre l'univers et les personnages. Les dessins sont beaux et fins, les dialogues bien écrit. Le plus de ce comics sont les dernières pages qui proposent de découvrir les personnages et l'univers du jeu vidéo avec de très beaux artworks et des informations sur les lieux et personnages.