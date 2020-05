Le jeu Assassin's Creed Vallalha aura droit à son artbook collector. Malheureusement, pas de version limitée de prévu pour Vallalha, pour rappel, Origins et Odyssey avaient droit à leurs artbook collector limitée à 300 ou 500 exemplaires.A l'intérieur nous retrouverons :-L'artbook en anglais-Une couverture spéciale-Un fourreau rigide-Une lithographieLe tout pour 80€, pour le moment uniquement disponible aux US.

posted the 05/25/2020 at 08:31 PM by leblogdeshacka