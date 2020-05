Il y a quelques semaines, Gentle Giant à dévoilé, un buste de Darth Maul dans une version holographique du plus bel effet.Le buste mesure environ 15cm et en polyrésine.Cette édition est vraiment collector, avec seulement 500 exemplaires de prévu, avec leurs certificats d'authenticité inclus.E buste est en préco sur leurs site au prix de 99.99$Bordel, je ne suis pas fan de bustes mais j'aime bien ceux de Star Wars

posted the 05/22/2020 at 05:17 PM by leblogdeshacka