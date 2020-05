NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du jeu vidéo. En regroupant ses 8 studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA, la conception et la distribution de périphériquesgaming premium, NACON concentre 20 années d’expertise au service des joueurs. Ce nouveau pôle unifié renforce la position de NACON sur le marché, lui permet d’innover en créant de nouveaux avantages compétitifs uniques et d’atteindre son ambition de devenir un des leaders mondiaux du gaming.

Le Packaging et son contenu

Le revêtement de la souris est en plastique, mais le confort est bien présent

Vous ne le voyez pas mais la souris s'allume une fois branchée.

Sur le côté, nous retrouvons deux bouton, un classique pour les souris aujourd'hui.

Avis sur la souris Nacon GM 110Pour ceux qui ne connaissent pas la société Nacon, voici une présentation de la société:Le packaging est sobre avec un bon rouge bien pétant.Une fois la boite ouverte, nous retrouvons du classique, la souris bien emballée, avec son câble en caoutchouc (dommage que le câble ne soit pas tressé pour une plus longue durée de vie du produit).Nous avons droit à une petite notice, un guide des différents accessoires disponible en ce moment chez Nacon et des autocollants.La souris est confortable et avec sa forme profilée, elle conviendra à tous types de mains.Avec un prix mini de 15€, cette GM 110 fait largement le boulot et vous comblera pour écrire vos articles ou même pour jouer. Attention tout de même, gros bémol sur le câble en caoutchouc.Résolution : 800/1200/1600/2400 DPI6 boutonsSurface texturéePoids : 134gLongueur du câble : 1,8 m (en caoutchouc)USB Plug’n’PlayCompatible avec Windows 7/8/10Prix de 14,99€4 coloris disponibles : noir, bleu, rouge et blanc