Un beau film sur les coulisses de l'Opéra de Paris est actuellement en ligne sur le site et ce jusqu'au 24 Mai 2020.Attention le film est uniquement disponible sur le site (lien en bas)Une saison dans les coulisses de L’Opéra de Paris. Passant de la danse à la musique, tour à tour ironique, léger et cruel, l’Opéra met en scène des passions humaines, et raconte des tranches de vie, au coeur d’une des plus prestigieuses institutions lyriques du monde.